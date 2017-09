Yanna vraagt ouders om voorzichtig te zijn na wat ze zag op een festival: “Mijn hart begaf het bijna”

Wat ze het voorbije weekend zag, vond professioneel pianiste Yanna Penson te gek voor woorden. “Dat meisje zat in haar buggy, op 3 meter van de luidsprekers, te krijsen”, schrijft ze op Facebook. “En de moeder lachte het weg toen ik er iets op zei.”

“De zomervakantie is gedaan, de kinderen gaan terug naar school, het festivalseizoen loopt op zijn einde, het leven gaat weer zijn gewone gangetjes. Behalve voor één bepaald meisje.” Zo begint de ontroerende post van Yanna Penson (26) op Facebook.

De aanleiding ervoor was wat de professionele pianiste afgelopen weekend zag op een openluchtfestival. “Het was half 12 ’s avonds”, aldus Yanna. “Het meisje (dat ze 6 jaar schat, nvdr) zat in haar buggy, op 3 meter van de luidsprekers vooraan aan het podium, krijsend en met de handen haar beide oren beschermend. Ze had geen oordoppen in. Haar broertje van - denk ik - 4 jaar onderging hetzelfde lot. We stapten af op de moeder en vroegen haar of haar kinderen het leuk vonden om hier te zijn. Ze lachte onze vraag weg en zei “dat haar dochter gewoon zo is”.”

Harde elektronische muziek

Foto: TMM Photography / Strobbe Sven

“Ik werd met verstomming geslagen, en het meisje en haar kleine broer met de onwetendheid en domheid van hun ouders, die niet beseffen dat ze hun kinderen voor de rest van hun leven zowel fysiek - hun oren - als mentaal aan het beschadigen zijn. Wie neemt zijn kind nu mee naar een nachtelijk festival waar harde elektronische muziek wordt gedraaid, en waar mensen verward tegen elkaar aan lopen, onder invloed van ik-wil-niet-weten-wat-allemaal?”

Wat later zag de pianiste nog twee jongens van 4-5 jaar die aan het praten waren, maar wiens vader niet naar hen omkeek. “Ik heb zelf geen kinderen, maar wel een broertje van exact dezelfde leeftijd. Mijn hart begaf het bijna, waarop ik naar de security aan de ingang liep en hen smeekte om dat gezin de uitgang te wijzen. Ze hadden hen al aangesproken, maar konden niks doen. Punt. En mijn hart begaf het vervolgens helemaal.”

Grote-mensenmanifestaties

In de ontroerende post roept Yanna ouders daarom op om heel oplettend te zijn voor gehoorschade bij kinderen. “Jullie kinderen zijn onze toekomst. Het kan niet goed zijn om hen bloot te stellen aan donkere, nachtelijke luidruchtige grote-mensenmanifestaties. Kinderen hebben meer dan ooit hun oren nodig om in de toekomst naar elkaar te kunnen luisteren, in een drukke wereld te kunnen wegvluchten en even te genieten van ‘echte’ stilte (zonder gepiep in de oren). Geef hen mee dat hun gehoor een dierbare metgezel is. Neem hen gerust (overdag) op jonge leeftijd mee naar een luid optreden, maar verplicht hen om oordoppen, of een geluiddempende koptelefoon aan te doen en toon hen zelf ook het goede voorbeeld door jullie eigen gehoor te beschermen. En huur een babysit in als jullie naar een technofeest gaan. Jullie kinderen zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. En ik ook.”

De oproep van Yanna (26), die professioneel pianiste is, komt niet toevallig. “Ik lijd zelf aan oorsuizen, al weet ik niet precies wat de oorzaak is geweest. Toen ik 16 was, begon ik te beseffen dat de toon die ik continu hoor in mijn oor, abnormaal was.”

“Tinnitus is zwaar om dragen. We leven in een drukke wereld met veel lawaai en hebben allemaal nood aan rus. Maar in mijn hoofd is het nooit echt stil. Ik heb dat moeten leren aanvaarden. Het is iets wat ik de rest van mijn leven zal meedragen.”

Yanna wil anderen die zorgen besparen. “Ik hoor en lees te weinig over de gevaren van lawaai en de gevolgen van gehoorschade. Zeker kleine kinderen, van wie de oortjes nog in ontwikkeling zijn, zijn extra kwetsbaar. Ik begrijp niet wat mensen bezielt om hen mee te nemen naar festivals met luide muziek en hen daar - zonder bescherming - vlak voor de boxen te laten zitten of spelen.”