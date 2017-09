“Wat gaat u doen tegen die invasie van Arabische huisnummers?” En dan komt extreemrechtse politicus met pijnlijk antwoord

Een beeld uit een betoging in maart, waar zowel de NPD als Pegida in meeliep. Foto: ISOPIX

Een Duitse extreemrechtse politicus is schromelijk de mist in gegaan tijdens een debat afgelopen woensdag. Een van zijn tegenkandidaten vroeg de 60-jarige man wat hij zou doen tegen “al die Arabische huisnummers”. Duidelijk een grap, en dat had het publiek ook al snel door, maar de kandidaat in kwestie nam de vraag heel serieus.

Voor wie de ironie van de hele zaak nog niet door heeft: Arabische cijfers zijn uiteraard de cijfers die we in het Westen ook al gebruiken sinds ongeveer de twaalfde eeuw. Dat een dorp vol Arabische huisnummers hangt, hoeft dus niet te verbazen. Dat is ongeveer overal in Europa het geval.

Voor de meeste mensen is dat parate kennis, maar niet zo voor de extreemrechtse kandidaat-burgemeester van het Duitse stadje Völkingen, Otfried Best, zo blijkt. De man vertegenwoordigd de anti-immigratiepartij NPD en zette zich dankzij zijn gebrekkige kennis van de geschiedenis flink voor aap.

Een lid van de satirische oppositiepartij ‘Die Partei’ stelde Best volgende, overduidelijk satirische, vraag: “Meneer Best, ik vind het alarmerend dat veel huisnummers in Völkingen Arabische cijfers tonen. Wat zou u ondernemen tegen deze sluipende buitenlandse infiltratie?”

Onder het publiek klonk al snel gelach, maar dat werd alleen maar erger toen de kandidaat-burgemeester de vraag bloedserieus bleek te nemen: “Wacht maar af totdat ik burgemeester ben. Ik zal dat veranderen. Dan zullen er normale cijfers zijn.”

Er werd in Duitsland al tot tweemaal toe geprobeerd om het de NPD onmogelijk te maken mee te doen aan de verkiezingen, maar de rechter oordeelde telkens dat de partij niet gevaarlijk genoeg was om dat te doen. Vermoedelijk zal ze ook dit keer de kiesdrempel van 5 procent niet overschrijden. Op Twitter werd alvast hartelijk gelachen met de blunder van Best nadat Politico-journalist Dan Diamond erover schreef.

Asked about "Arabic numerals," far-right German candidate vows to get rid of them. (Unclear if he realized those are numbers like 1, 2, 3.) https://t.co/IGVjHJex4i — Dan Diamond (@ddiamond) September 2, 2017

Pssst...someone ask him about Al-gebra, the 'secret' computational system from the Middle East!! — Suzanne Bohn (@A_Sue_growsinBK) September 2, 2017