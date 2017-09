Rooney in nauwe schoentjes: dronken achter het stuur betrapt met andere vrouw

Het bericht dat Kate en William een derde kindje verwachten is groot nieuws in Engeland, maar de Britse tabloids hebben maandag nog een vettere kluif aan Wayne Rooney. De voormalige aanvoerder van de Engelse nationale voetbalploeg zou volgens de gespecialiseerde pers zijn zwangere vrouw Coleen hebben bedrogen. Die is daarop teruggekeerd uit Spanje en zou met hun drie kinderen naar haar ouders zijn vertrokken.

Wayne Rooney stopte onlangs als Engels international en zal er vanavond niet bij zijn als Engeland het in Wembley opneemt tegen Slowakije. Misschien maar goed ook, want de 31-jarige voetballer heeft thuis andere katjes te geselen.

Rooney had afgelopen weekend het één en ander uit te leggen aan vrouwlief Coleen. De spits van Everton werd immers donderdagnacht om 2u gearresteerd nadat hij dronken achter het stuur van een Volkswagen Beetle in de buurt van zijn huis was betrapt. Die auto was echter niet van hem, maar van een 29-jarige vrouw: Laura Simpson. Pijnlijk. Zeker omdat zijn vrouw Coleen op het moment van de feiten op vakantie was in Mallorca en bovendien vier maanden zwanger is.

Toen Coleen het nieuws van de arrestatie van haar man vernam, keerde ze met een privéjet meteen terug van Mallorca en stormde ze briesend hun peperdure villa binnen. “Hoe kon je mij dit aandoen terwijl ik zwanger ben? Hoe kon je zo dom zijn? De hele wereld lacht met mij door jouw schuld”, zou ze volgens de Daily Mail naar Rooney hebben geschreeuwd. Waarna ze samen met hun zoontjes Kai (7) Klay (4) en Kit (1) naar haar ouders vertrok. Volgens de Britse tabloids is hun huwelijk nu definitief ten einde.

Coleen Rooney in Mallorca Foto: Photo News

De escapade van Rooney kwam er na een wild avondje uit met ex-ploegmakkers van Manchester United. De avond begon in het Italiaanse restaurant Piccolino, waarna Oasis covers werden meegebruld in The Bubble Room. Het slotakkoord speelde zich af in cocktailbar The Symposium, waar Rooney en Laura Simpson - het nieuwe doelwit van de Britse tabloids - al knuffelend werden gespot.

Rooney is niet aan zijn proefstuk toe. De 31-jarige voetballer bedroog jeugdliefde Coleen, met wie hij al samen is sinds ze beiden zestien waren, meermaals met prostituees. Ook toen Coleen zwanger was van hun eerste zoontje Kai. Coleen zag het steeds door de vingers. Maar is dit het slippertje teveel geweest?

Rooney riskeert ook zware gerechtelijke gevolgen voor het dronken rijden. Hij moet op 18 september voor de rechtbank verschijnen. Minder dan 24 uur na de uitmatch bij zijn vorige club Manchester United.