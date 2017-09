En toen zag de kerktoren zwart van de vogels

Lo-Reninge - De Sint-Pieterskerk in het West-Vlaamse Lo ziet er dezer dagen eerder vreemd uit. De kerktoren ziet immers letterlijk zwart van de spreeuwen. De vogels houden geregeld halt in de kleine gemeente, maar kiezen voor het eerst voor de kerktoren.

Jaarlijks strijken in Lo in september duizenden spreeuwen neer. De beestjes verzamelen dit jaar eerst op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk om vervolgens in de buurt met een hels kabaal een boom uit te kiezen om te overnachten. De spreeuwen veroorzaakten de afgelopen jaren af en toe voor overlast. Zo kozen de vogels ooit de bomen op het Vateplein en op de Oude Eiermarkt uit als favoriete slaapplaats, met een dikke laag uitwerpselen onder de bomen als gevolg. De brandweer moest de vogels toen zelfs met brandweerslangen uit de bomen spuiten. Dit jaar blijft de hinder voorlopig beperkt.