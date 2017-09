Gullit excuseert zich voor filmpje na Nederland - Bulgarije

Ruud Gullit heeft zich geëxcuseerd voor het filmpje dat hij gemaakt had in de kleedkamer na de WK-kwalificatiematch tussen Nederland en Bulgarije (3-1). Op dat filmpje was in de Nederlandse voetbalwereld veel kritiek ontstaan.

Nederland won zondag met 3-1 van Bulgarije, maar die zege was allesbehalve reden voor euforie. Het voetbal dat Oranje in de Amsterdam ArenA op de mat bracht was op zijn zachtst gezegd voor verbetering vatbaar en omdat Zweden met 0-4 in Wit-Rusland won is het WK voor onze noorderburen verder weg dan ooit (lees meer).

Dat assistent-bondscoach Ruud Gullit na afloop van de match een vreemd overwinningsfilmpje vanuit de kleedkamer van Oranje online postte, kon in Nederland dan ook op weinig begrip rekenen. NOS-commentator Arno Vermeulen vroeg zich af of dit geen reden was om Gullit te ontslaan, ook bondscoach Dick Advocaat was. “Ik vind het heel vreemd dat dit gefilmd wordt”, zei Advocaat tegenover de NOS na de wedstrijd. “Ik kan me niet voorstellen dat dit mijn eigen assistent-coach is. Dit vind ik echt heel vreemd, en dat zal ik hem zeggen ook.”

Vandaag bood Gullit zijn excuses aan. “Ik heb dat filmpje gemaakt in mijn enthousiasme, achteraf had ik dat niet moeten doen. En daarmee zetten we er een streep onder”, vertelt Gullit in een persbericht van de Nederlandse Voetbalbond, die meldt kennis genomen te hebben van de situatie en over te gaan tot de orde van de dag.

Ook voor Advocaat lijkt de kous af. “Ik vond het geen handige actie van Ruud, dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous af. Er is geen enkel probleem tussen Ruud en mij. We laten het achter ons.”

Robben groet Legioen als enige

Gisteren zorgden ook de spelers zelf voor ophef bij de fans, want na de wedstrijd was Arjen Robben de enige die de meegereisde fans in de ArenA ging groeten. En dat vond de ster van Bayern München duidelijk niet kunnen. “Ik voelde me eerst wel lullig om alleen die ereronde te doen en dat wilde ik eigenlijk ook niet, maar ons Legioen is toch weer gekomen en dan wil ik ze bedanken. Die andere jongens denken daar waarschijnlijk niet aan en ik denk niet dat het bewust is, maar ik ga dit binnen wel even gaan zeggen. Dit is niet netjes.”