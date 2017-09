Turkse eigenaar zet productie likeurpralines Godiva stop

De Belgische chocolatier Godiva heeft aangekondigd geen likeurpralines meer te produceren. In 2008 werd het concern overgenomen door de Turkse groep Ülker.

De productie werd in april dit jaar al stilgelegd. Een woordvoerder van de groep stelde “van strategie” te willen veranderen.

Foto: BELGA

In de Waalse media wordt geopperd dat deze zet tot bedoeling heeft een islamitisch publiek te plezieren. “Onze strategie is nu om eenzelfde gamma aan iedereen aan te bieden”, vertelt een woordvoerder van Godiva aan Sudpresse. “Pralines met alcohol richten zich enkel tot volwassenen (...). Wij wensen onze producten op een universele manier aan een zo groot mogelijk publiek aan te bieden”, aldus nog de woordvoerder.

Godiva Chocolatier werd in 1926 opgericht door Joseph Draps. Hij opende zijn eerste winkel nabij de Grote Markt van Brussel. In 1967 werd Godiva overgenomen door Campbell Soup Company. Die deden het Belgische bedrijf op hun beurt van de hand in 2008, ze verkochten het aan de Turkse groep Ülker.