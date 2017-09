Voetbalbond verwerpt klacht van Standard tegen uitsluiting van Orlando Sa

Brussel - Het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag de klacht die Standard had aangediend bij het Referee Department over de uitsluiting van aanvaller Orlando Sa op de derde speeldag in de Jupiler Pro League verworpen.

De Portugese aanvaller van Standard werd uitgesloten na een tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR). In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen naar Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door vierde official Nathan Verboomen en VAR Tim Pots wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis daarvan de rode kaart boven.

Standard claimde dat de correcte procedure niet gevolgd werd, nadat de club eerder had geklaagd omdat het volledige VAR-reglement en de videobeelden niet beschikbaar werden gemaakt. Het Bureau Arbitrage verwierp de klacht van de Rouches, die hun zaak vorige week maandag bepleitten, en noemde ze “ongegrond”.

Eerder werd Orlando Sa door de Geschillencommissie Hoger Beroep na een disciplinaire soap van twee weken geschorst voor twee speeldagen.