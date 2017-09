Duits international koopt 1.200 tickets voor achtergestelde kinderen

Sami Khedira heeft 1.200 tickets gekocht voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Duitsland en Noorwegen. De Duitse international heeft die kaartjes vervolgens gratis verdeeld aan achtergestelde kinderen uit zijn thuisstad Stuttgart.

Khedira miste door een blessure de verplaatsing van de Mannschaft naar Tsjechië, maar wordt vanavond wel in de basis verwacht tegen de Noren. Die wedstrijd wordt afgewerkt in Stuttgart, de thuisbasis van Khedira.

De Juventus-middenvelder organiseerde twee jaar geleden al eens een wedstrijd voor het goede doel in Stuttgart. En nu heeft hij dus 1.200 tickets gekocht voor de interland van maandagavond, die hij via 15 verschillende goede doelen heeft verdeeld aan sociaal achtergesteld of zieke kinderen.

“We wilden opnieuw iets goed doen voor de regio, twee jaar na die wedstrijd voor het goede doel. De wedstrijd van de nationale ploeg biedt ons daarvoor de ideale gelegenheid”, aldus Khedira op de website van de Duitse voetbalbond. “Met de steun van mijn familie kunnen we op deze manier jonge mensen de kans geven om de wedstrijd bij te wonen. Een kans die ze anders niet zouden krijgen.”