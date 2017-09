Nog geen minuut in de Premier League, maar Depoitre vindt wél vlot de weg naar doel

Laurent Depoitre heeft tot op heden in de Premier League nog geen minuut mogen spelen voor zijn nieuwe werkgever Huddersfield Town, maar de spits vindt tegenwoordig wel opnieuw vlot de weg naar doel: in een vriendschappelijke wedstrijd scoorde de voormalige speler van AA Gent tweemaal.

Huddersfield werkte tijdens de interlandbreak een oefenwedstrijd af tegen het bescheiden Altonaer, een Duitse vijfdeklasser. De Premier League-club won met 0-3, onder andere dankzij twee doelpunten van Depoitre. Die kreeg zo nog eens speelgelegenheid, nadat hij deze zomer de overstap maakte van Porto naar Huddersfield.

Onze landgenoot opende na drie minuten al de score na een mooie dieptepass, en verdubbelde zijn doelpuntenaantal in de tweede helft met een acrobatische goal in de kleine rechthoek. Een kleine herinnering aan coach Wagner dat hij er ook nog is!