WK KWALIFICATIE. Drie wereldgoals, en aan het eind winnen... de Denen

Denemarken heeft maandag tijdens de achtste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne voor Rusland een 1-4 zege geboekt bij Armenië. De Denen komen daardoor voorlopig aan de leiding in groep E.

GROEP E. Pareltjes brengen Denemarken (voorlopig) aan de leiding

Arshak Koryan (Vitesse) opende in de Armeense hoofdstad Jerevan nochtans de score voor de thuisploeg met een prachtig afstandsschot...

...maar Thomas Delaney (Werder Bremen) buffelde de Denen na 16 minuten al snel weer op gelijke hoogte met een rake kopbal.

Op het halfuur trapte sterspeler Christian Eriksen (Tottenham) de bezoekers met een heerlijke vrijschop op voorsprong.

Na de pauze consolideerden de Denen hun voorsprong. In de slotfase (82’ en 93’) legde opnieuw Delaney de eindstand vast op 1-4 met een prachtig afstandsschot en een rake kopbal. Bij de Denen stond Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) de hele partij op het veld.

De Denen komen zo voorlopig aan de leiding in groep E met 16 punten. Dat zijn er evenveel als Polen, dat vanavond nog wel in actie komt tegen Kazachstan. Montenegro maakt ook nog kans op een WK-ticket, de Montenegrijnen spelen vanavond in eigen huis tegen het Roemenië van Christoph Daum en Nicolae Stanciu.

GROEP C. Azeri’s vlot voorbij San Marino

In groep C had Azerbeidzjan in Bakoe weinig problemen met hekkensluiter San Marino. Goals van Izmailov (20’ en 57’) en Abullayev (25’), een eigen doelpunt van Cevoli (71’) en een treffer van Sadygov (81’) bezorgden de thuisploeg een ruime voorgift. Tussendoor kon Palazzi (74’) nog wel de eer van de bezoekers redden.

Azerbeidzjan klimt zo voorlopig naar de derde stek in de groep, San Marino heeft niet geheel verrassend nog nul punten.