Duizenden kilometers reizen, onleesbare verkeersborden, niemand die een woord Engels spreekt en een liefje in elke disco. Alles wat je moet weten als je naar het WK in Rusland trekt

Duizenden kilometers reizen, de slaaptrein pakken tussen wedstrijden, onleesbare verkeersborden in het cyrillisch en nagenoeg niemand die Engels praat. En wie weet wat Poetin nog allemaal doet. Supporters die volgend jaar met de Rode Duivels meegaan naar het WK in Rusland, staan voor één groot avontuur. “Je zal er dingen zien die je nooit gaat vergeten. En je gaat in elke disco tien liefjes vinden”, zegt Ruslandkenner Koen Schoors (UGent).

Wanneer kan ik tickets kopen?

Het WK loopt van 14 juni tot 15 juli 2018, maar de ticketverkoop is nog niet begonnen. “Als je in het vak van de Belgische fans wil zitten, is het wachten op de loting ...