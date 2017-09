Broos en Kameroen mogen WK vergeten na nieuw puntenverlies tegen Nigeria

Hugo Broos, in januari met Kameroen nog winnaar van de Africa Cup, is er niet in geslaagd de Ontembare Leeuwen naar het WK in Rusland te leiden. Broos en Kameroen speelden op de vierde speeldag van de derde kwalificatiefase in Afrika 1-1 gelijk tegen Nigeria en kunnen zich daardoor niet meer plaatsen voor het WK.

AA Gent-aanvaller Moses Simon was de boeman voor Kameroen. Simon bracht Nigeria op het halfuur op voorsprong. Aboubakar kon voor Kameroen een kwartier voor tijd nog wel gelijkmaken, maar dat volstond niet. Kameroen plaatste zich voor zeven van de negen voorbije WK’s. Enkel in 1986 en 2006 waren de Ontembare Leeuwen niet aanwezig. Hun beste resultaat was een plaats in de kwartfinales in 1990.

Bij de Nigerianen stonden naast Simon ook William Troost-Ekong (ex-AA Gent) en Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) in de basis. Mikel Agu (ex-Club Brugge) mocht invallen. Kameroen stond aan de aftrap met Collins Fai (Standard), Sébastien Siani (KV Oostende), Fabrice Olinga (Moeskroen) en Arnaud Djoum Sutchuin (ex-Anderlecht en Brussels).

Kameroen blijft na vier partijen achter met een ontluisterende 3 op 12. Nigeria staat soeverein aan de leiding met 10 op 12 en voelt WK-kwalificatie naderen.