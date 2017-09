WK-wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen? Dan moet je eerst door een paar hoepels springen...

De Rode Duivels mogen zondag dan wel hún ticket voor het WK op zak hebben gestoken, de Belgische supporters moeten nog even wachten om hun tickets voor Rusland te boeken. De Belgische voetbalbond gaf daarover vanavond meer uitleg: wie de nationale ploeg wil volgen, zal daar toch enige administratieve obstakels voor moeten omzeilen.

1. Ticket

“Op vrijdag 1 december vindt in Moskou de loting voor het WK plaats. Pas dan weten we waar, wanneer en tegen wie de Rode Duivels zullen spelen in Rusland”, aldus de voetbalbond. Het WK loopt van 14 juni tot 15 juli 2018. “Als je in het vak van de Belgische fans wil zitten, is het wachten tot dan voor meer duidelijkheid”, zegt Michael Vandersteen, bestuurslid bij 1895, de supportersfederatie van de Rode Duivels. "Daarna kan je via de website van wereldvoetbalbond FIFA tickets kopen. De minimumprijs voor een ticket is 105 dollar, zo’n 90 euro."

2. Lidkaart 1895

Belangrijk: enkel leden van de officiële fanclub van de Rode Duivels kunnen tickets aankopen voor de Belgische vakken. "Dat kost 40 euro”, zegt Vandersteen. Wel afgeschaft: het ingewikkelde “puntensysteem” om voorrang te krijgen voor tickets, waar in de aanloop naar het EK in Frankrijk nog veel te doen om was. "Dat is niet meer aan de orde”, aldus Vandersteen. “Het loopt niet storm. Er zal nooit meer vraag zijn dan aanbod naar die tickets. Daarvoor is Rusland te ver en te onbekend.”

3. Fan ID & internationaal paspoort

Bovendien moet je om een WK-wedstrijd bij te wonen - naast een internationaal paspoort om Rusland in te mogen, natuurlijk - ook beschikken over een ‘Fan ID’. “Naast jouw ticket zal je moeten beschikken over zo'n gepersonaliseerde bezoekerskaart”, meldt de voetbalbond. “De kaart is naamsgebonden (inclusief foto) en is verplicht voor alle houders van een ticket.” Wel een voordeel: zo'n 'Fan ID’ komt automatisch bij de aankoop van een ticket, geeft recht op een visa-vrije toegang tot Rusland, en is geldig voor de volledige duur van het WK. "Als je je tickets bestelt op de site van de FIFA, zal er onmiddellijk ook zo'n speciaal supportersvisum bij zitten. Dat geldt van tien dagen voor tot tien dagen na het WK”, zegt Vandersteen.