Reviewcommissie laat Lierse-verdediger Camargo vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist Lierse-verdediger Andrei da Silva Camargo te laten vervolgen door het Bondsparket.

In de met 2-0 verloren competitiewedstrijd op het veld van Cercle Brugge ging Camargo in de 78e minuut iets te fel door. Het leverde hem geen kaarten op, maar mogelijk wel een schorsing. De Braziliaanse rechtsachter, die vorig jaar in opspraak kwam wegens een schwalbe, moet zich volgende week dinsdag (12/09) voor zijn actie gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie Profvoetbal van de KBVB.

Naar aanleiding van de vierde speeldag in de Proximus League (1B) werden nog twee fases herbekeken door de Reviewcommissie. Roeselare-speler Kjetil Borry, die in de 62e minuut een strafschop veroorzaakte, en Tubeke-speler Hugo Videmont gingen vrijuit.