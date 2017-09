Transferzorgen of niet, het leven gaat gewoon verder. En dus geniet Gal Refaelov rustig van de Israëlische zon terwijl manlief en Club Brugge-speler Lior zich het hoofd breekt over een aanbod van Maccabi Haifa. De twee zijn in hun thuisland omdat Refaelov enkele interlands moet spelen met de nationale ploeg.