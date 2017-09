Pleisters voor Puck Moonen

Op Instagram kreeg ze veel lovende woorden voor haar move van blond naar bruin. Maar de wielergoden konden blijkbaar minder lachen met de gewijzigde haarkleur van Puck Moonen. Na een val op training liep ze schaafwonden op aan haar beide ellebogen en de rechterheup. De Nederlandse renster van Lotto-Soudal heeft ook een zwaar gekneusde hand. Maar gelukkig niet dezelfde hand waarmee ze de selfies neemt om haar volgers op de sociale media te verwennen. “Ik ben goed ten val gekomen nadat mijn ketting eraf vloog toen ik met volle kracht op de pedalen stond”, luidt haar verklaring. Zondag in Madrid rijdt Puck haar laatste wegwedstrijd van het seizoen. Vanaf dan is ze weer even voltijds rennersvrouw van cyclocrosser Eli Iserbyt.