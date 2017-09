Ze sloegen hun slachtoffer halfdood en bakten daarna frietjes alsof er niets was gebeurd

Stekene - Drie mannen die in maart een 17-jarige jongen halfdood sloegen en knevelden in een huis in de Paardenbloemstraat, riskeren tot twaalf jaar cel voor poging moord. Terwijl het slachtoffer vocht voor zijn leven, bakten ze frietjes en gingen ze gamen.

“Hallucinant”. Met een ander woord kon openbaar aanklager Katrien Borms niet omschrijven wat er zich tijdens de nacht van 28 februari op 1 maart afspeelde in de woning van Nico Y. (21). De man had met een list de 17-jarige H. naar zijn huis gelokt. Om wraak te nemen, want de tiener zou het schuiladres van de vriendin van Nico Y. verraden hebben. Het meisje was gevlucht uit een instelling en kon opnieuw opgehaald worden door de politie.

Uren gefolterd

“Toen de jongen in het huis van Y. kwam, riep hij luid ‘klootzak’. Het codewoord waarop zijn twee kameraden Jordy B. en Bob Q. erbij kwamen”, zette Borms uiteen. “Het slachtoffer kreeg vuistslagen, een tiental klappen van een baseballknuppel en werd gekneveld. Hij kreeg ook nog een mes en een airsoftwapen tegen zich. Nico Y. belde naar de vriendin van het slachtoffer en liet haar horen hoe haar vriendje aan het krijsen was. Bob Q. nam met zijn gsm een foto van de jongen. Het folteren duurden uren. Toen de mannen in de gaten kregen dat de politie onderweg was, verstopten ze hem onder bed. Daar werd hij door de agenten aangetroffen. Rillend en in shock. Zonder de interventie van de politie had hij het nooit overleefd.”

“Gruwelijk en mensonterend”

Het openbaar ministerie vroeg voor Nico Y. een celstraf van twaalf jaar wegens poging moord. Voor zijn kompanen Jordy B. en Bob Q. vorderde de procureur respectievelijk tien en acht jaar cel, voor die laatste mogelijk met probatie-uitstel. “Nico Y. had duidelijk op voorhand het plan gemaakt om het slachtoffer ‘kapot’ te maken. De wapens lagen klaar, er was een codewoord afgesproken en de jongen werd met een list naar zijn huis gelokt. Jordy B. wist af van het plan en werkte mee aan de uitvoering ervan. Toen de politie ter plaatse kwam, lag hij te gamen op het bed waaronder het slachtoffer lag. Bob Q. kwam niet ‘fysiek’ tussenbeide maar hielp mee om de jongen naar het huis te lokken. Hij kuiste ook het bloed op en ging om drank en sigaretten. Toen hij honger kreeg, bakte hij frietjes. Gruwelijk en mensonterend.”

Uitspraak op 25 september.