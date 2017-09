Silvio Proto schreeuwt onschuld uit: “Alles wat in Oostende over mij wordt verteld, is vals”

Silvio Proto kijkt uit naar zijn avontuur in Athene: “Wie had gedacht dat ik nog Champions League zou spelen?” Foto: FotoredNB

En plots nam supermakelaar Bayat de telefoon over van Guillaume Gillet en was ook Silvio Proto op weg naar Olympiakos. En nu lucht die zijn hart. Dat hij zich in Oostende onmogelijk gedroeg om zijn vertrek te forceren, noemt hij valse beschuldigingen. Zijn verwijzing naar de B-kern vindt hij dan weer logisch. “En ik heb met eigen centen een deel van mijn transfer betaald.”

Ik verliet geen zinkend schip. Olympiakos was simpelweg een aanbod dat ik op mijn leeftijd niet kon laten liggen Silvio Proto

We ontmoeten een vooral opgeluchte Proto in Hotel ­Intercontinental in Athene, waar ook Gillet nog even verblijft. De 34-jarige doelman is gisternamiddag geland in Athene, vandaag volgt zijn gezin. Zijn vrouw Barbara zal proberen haar studies psychologie vanuit Griekenland voort te zetten. Samen met Gillet gaat Proto alvast op huizenjacht. “Barbara en mijn ouders begrijpen dat dit mijn laatste kans was.”

Proto heeft zijn nieuwe club nochtans te danken aan een heel gelukkig toeval. “Ik belde Guillaume om hem te feliciteren met zijn transfer toen hij net op restaurant zat met zijn makelaar Mogi Bayat. Die kwam even aan de lijn om uit te leggen dat Besnik Hasi een tweede doelman zocht. Of ik misschien interesse had? Ik zei: Het wordt niet simpel. Al had mijn manager Lichtenstein, die me naar Oostende had gebracht, me verzekerd dat KVO mij niets in de weg zou leggen bij een mooie opportuniteit. Voor een doelman van 34 die de club niets heeft gekost, was Olympiakos dat toch?”

Maar Oostende vroeg 1,5 miljoen euro?

“Ik ken de cijfers niet. Ik weet wel dat Olympiakos niet te veel wilde uitgeven voor mij, maar dat Coucke zei dat Oostende mij onmogelijk ­gratis kon laten gaan. En hij wilde mij eigenlijk gewoon liever niet laten gaan.”

En dus…

“Heb ik zelf een som betaald, liet Bayat zijn commissie ­vallen en betaalde Olympiakos de rest. Maar Oostende heeft wel de prijs laten zakken. En met Lichtenstein, die mij ­onvoldoende heeft verdedigd, werk ik niet meer.”

Bij Oostende zegt men dat je de transfer hebt geforceerd door je onmogelijk te gedragen. Daarom ook je verwijzing naar de B-kern.

“Allemaal vals! Ik trainde met de B-kern, ja. Door mijn contacten met Olympiakos had ik hen zelf aangeraden nog een nieuwe doelman aan te trekken. Toen Mike Van Hamel arriveerde, vond ik de vraag om met de B-kern te trainen dan ook alleen maar logisch, niets om een schandaal van te maken.”

Klopt het dat coach ­Vanderhaeghe overwoog ­Dutoit nummer 1 te ­maken?

“Maar neen. Waarom zou hij? Ik maakte de afgelopen weken maar één fout, tegen Waasland-Beveren. (zucht) Niet ik toonde een gebrek aan respect voor Oostende, maar Oostende voor mij.”

Eerder zei El Ghanassy dat Vanderhaeghe niet altijd eerlijk was en dat de kleedkamer verdeeld was.

“Ik zal mijn mening wel zeggen aan de betreffende personen, niet in de pers. En nog dit: ik verliet geen zinkend schip. Olympiakos was simpelweg een aanbod dat ik op mijn leeftijd niet kon laten liggen.”

En hier in Athene wil je jouw carrière eindigen als ­tweede keeper?

“De afspraak met Besnik is duidelijk: de jonge nummer 1, Kapino, begeleiden. Kapino is trouwens lichtgeblesseerd, misschien debuteer ik dus al komend weekend. Hier ligt een nieuwe uitdaging. Mijn droom is en blijft ooit mijn carrière te eindigen met een match op Anderlecht. Ik heb met Herman Van Holsbeeck ook al afgesproken om er ooit keeperstrainer te worden bij de jeugd, maar zover zijn we nog niet. Wie had een paar maanden geleden gedacht dat ik nog Champions League zou spelen?”