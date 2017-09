Club doet het wéér: Rotariu mag alleen voor fiks prijsje spelen tegen Brugge (en hij is niet alleen)

Dorin Rotariu mag zaterdag met Moeskroen, dat de Roemeen huurt van Club Brugge, alleen spelen tegen blauw-zwart als het 400.000 euro betaalt. Toen uitlekte dat Zulte Waregem Club Brugge 700.000 euro moest betalen als het Sander Coopman, die Essevee huurt van blauw-zwart, opstelde in zijn wedstrijden tegen Club, ontstond nochtans nogal wat ophef. Club is de enige die zulke overeenkomsten afsluit.

Ook Elton Acolatse mag met STVV alleen tegen Club spelen mits “een financiële compensatie”, zoals CEO Vincent Mannaert dat noemt. “Er zijn inderdaad afspraken gemaakt”, aldus Philippe Bormans, CEO van STVV. “Zoals vorig seizoen al gebeurde met Mechele, Bolingoli en Bruzzese. Meer kan ik daar niet over zeggen. Maar de som die we Club moeten betalen als we Acolatse opstellen, ligt bij ons wel een stuk lager dan die van Coopman.”

Bij KV Kortrijk, dat Jérémy Perbet huurt van Club, wil CEO Matthias Leterme al helemaal niets kwijt over de overeenkomst met Club. “Omdat duidelijk is afgesproken dat er niet over wordt gecommuniceerd.” Maar Mannaert ontkent niet: ook Perbet mag tegen Club Brugge alleen aantreden als KVK een “financiële compensatie” betaalt. Die zal voor de prijsschutter minstens in de orde van die voor Rotariu liggen, mag dan worden verondersteld.

Club Brugge blijft het dus doen, als enige. Een rondvraag bij de andere topclubs in de Jupiler Pro League leert dat Anderlecht, Standard, AA Gent noch RC Genk zo’n financiële compensatie afdwongen. Zo mogen Ryan Mmaee, Davy Roef en Isaac Kiese-Thelin met Waasland- Beveren wél aantreden tegen respectievelijk Standard en Anderlecht en moet Zulte Waregem géén compensatie betalen als het Olayinka over twee weken opstelt tegen AA Gent. Ook bij andere clubs zijn bij huurovereenkomsten geen dergelijke ‘afspraken’ terug te vinden.

Niet toegestaan, maar ook niet verboden

Club doet strikt genomen ook niets onreglementairs, al is sedert 1 januari 2016 het bondsartikel dat de verbodsformule toestond geschrapt. Want de KBVB voegde geen nieuw artikel toe, zoals eerder de FIFA wel deed met artikel 18bis. Gevolg: het is in België niet toegestaan, maar het is ook niet verboden. Volgens juristen zijn dergelijke “financiële compensaties” voor de rechtbank omwille van het recht op arbeid nochtans zeer aanvechtbaar. Een schemerzone dus, al lijkt de Pro League niet van plan snel de FIFA-regel in te voeren. “Het staat in elk geval niet op de agenda”, aldus CEO Pierre François. “Om de simpele reden dat er nog geen klachten waren, niet van betrokken clubs, noch van derden.”