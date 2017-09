Waarom de Rode Duivels volgend jaar in Rusland weer geen wereldkampioen zullen worden

De Rode Duivels worden volgend jaar weer geen wereldkampioen. Dat stellen we niet omdat ze zondag in Athene wel wonnen maar niet goed speelden. Het gaat erom dat te veel Duivels in de Premier League spelen. Het is dan wel de meest mediagenieke en de rijkste competitie ter wereld, de spelers die er aan de slag zijn winnen weinig internationale prijzen. Met 25 zijn ze, de Rode Duivels die momenteel in de Premier League spelen. We zijn gewaarschuwd.