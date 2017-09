Leander Dendoncker: “Het is aan Van Holsbeeck om te praten”

Leander Dendoncker is nog altijd speler van Anderlecht, hoewel de middenvelder tijdens de transferperiode toch duidelijk aasde op een vertrek. Het is nu dus aan Dendoncker - die na de interlandbreak terugkeert naar Brussel - om de knop om te draaien en zijn goede vorm terug te vinden.

Deed het deugd om na je gemiste transfer te mogen invallen bij de nationale ploeg?

"Het is altijd een mentale opsteker om te spelen. Het is nu aan mij om de knop om te draaien en alles te geven voor Anderlecht.”

Hoe doe je dat?

“Het wordt niet makkelijk. Ik wil nu vooruitkijken en zo snel mogelijk weer spelen. Het is vooral een mentaal aspect.”

Ben je geraakt door de commentaar van onderanderen je eigen voorzitter?

“Ik lees niet veel. Ik heb dingen gehoord, maar het is soms beter daar niet op te reageren.”

Manager Herman Van Holsbeeck wil een gesprek met jou. Wat verwacht je daarvan?

“We zullen zien, het is aan hem om te praten. Als hij een nieuw contractvoorstel heeft, zullen we dat wel zien.”

Wat zijn je kansen om de WK-selectie te halen?

“Ik hoop blessurevrij te blijven en ik weet dat ik hard mijn best moet doen bij Anderlecht. Iedereen weet dat we een heel goeie ploeg hebben, met veel grote namen. Ik probeer de groep te helpen en tegelijk progressie te maken. Meetrainen met die mannen is een goed leerproces.”