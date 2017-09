Geen supporterscamping op WK in Rusland

Er komt geen supporterscamping op het WK voetbal volgend jaar in Rusland. Dat zegt ­Michael Vandersteen, bestuurslid van supporters­federatie 1895 van de Rode Duivels.

Op het vorige WK in Brazilië in 2014 was er wel een camping, maar dat draaide uit op een fiasco omdat die met mankementen kampte. “De bond wil zijn vingers daar niet weer aan branden”, zegt Vandersteen. “En de situatie in Rusland is ook anders: de speelsteden liggen veel te ver uit elkaar.”

Volgens 1895 is de interesse om de ­Duivels achterna te reizen beperkt. ­“Daarvoor is Rusland te ver en te onbekend.”