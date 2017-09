Is gewezen Cercle-woordvoerder nu opeens fan van Club Brugge?

Brugge - Club Brugge heeft er een opvallende fan bij: voormalig Cercle-woordvoerder Pol Van Den Driessche. Hij vindt dat de stad Blauw-Zwart beter moet uitspelen in zijn citymarketing.

“Club Brugge is een topambassadeur voor Brugge”: het zijn woorden die u niet meteen verwacht van hevig supporter en voormalig woordvoerder van Cercle Brugge Pol Van Den Driessche (N-VA), maar als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kan het dus wel. In een campagnevideo stelt hij dat de stad zijn voetbalclubs veel beter zou kunnen uitspelen in zijn communicatie.

Het charmeoffensief voor zijn blauw-zwarte stadsgenoten leverde Van Den Driessche meteen kritiek op op de sociale media, maar de N-VA-lijsttrekker nuanceert. “Mijn boodschap in het filmpje heeft een ander doel. Ik vind dat Brugge zich niet goed genoeg verkoopt. De citymarketing kan veel beter”, zegt Van Den Driessche, die zichzelf nog altijd een Cercle-trut (de geuzennaam voor Cercle-supporters, nvdr.) noemt, maar Club Brugge en in mindere mate ook Cercle Brugge wel als troef ziet voor de stad. “Immers, overal waar je in de wereld gaat, kent men Brugge ook dankzij het voetbal. Net zoals in Amsterdam een topclub wordt meegenomen in de communicatie, moet dat ook in Brugge kunnen.”