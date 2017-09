CLUBNIEUWS. Malinwa ontbindt contract, Lokeren laat nog speler vertrekken

De transferperiode mag dan wel al afgelopen zijn, toch moeten enkele clubs blijkbaar nog van overbodige spelers af. Zo laat KV Mechelen de overbodige Sotiris Ninis vertrekken, en verpatste Lokeren Eugene Ansah aan een Israëlische tweedeklasser.

Contract Ninis ontbonden

Sotiris Ninis is geen speler meer van KV Mechelen. Het contract van de Griek werd in onderling overleg ontbonden. Vandaag traint Anthony Moris voor het eerst in maanden weer met de groep, na zijn blessure.

Ansah verlaat Lokeren

Eugene Ansah (Lokeren) tekende een contract voor één seizoen bij de Israëlische tweedeklasser Beitar Tel Aviv Ramla.

Proschwitz naar Rotterdam

De Duitser Nick Proschwitz, ex-STVV, heeft een contract voor één seizoen ondertekend bij Sparta Rotterdam.