Tienduizenden in onzekerheid over pensioen

Verlies ik als 50-plusser al na een jaar werkloosheid een deel van mijn pensioen? Of is dat pas na vier jaar? Het is een ­cruciale vraag voor tienduizenden mensen in die situatie.

De regering-Michel had hierover in haar Zomerakkoord een duidelijke beslissing genomen: je pensioen daalt tot 140 euro bruto per maand vanaf het ­moment dat je één jaar werkloos bent geweest. En niet langer pas na vier jaar, zoals nu voor 50-plussers geldt. Een precies cijfer van wie hierdoor wordt getroffen, is er niet, maar volgens betrouwbare bronnen gaat het “minstens om enkele tienduizenden”.

Minister van Pensioenen, ­Daniel Bacquelaine (MR) ­bevestigde dat gisteren. In een mededeling was hij glashelder: hij had wel degelijk een Koninklijk Besluit gemaakt dat voorziet dat het pensioen al na een jaar werkloosheid zakt. “Het ontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State.”

Maar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zet dat nu op de helling. Zij beweert dat dit niet is afgesproken, dat dit een “misverstand” is en dat haar partij dit “binnen de regering zal aanvechten”. Ze kreeg daarbij ook de steun van CD&V, die bij monde van Kamerlid Stefaan Vercamer laat weten dat deze maatregel nog zeker niet definitief is. Daarbij krijgt ze nu ook de steun van CD&V. Het kibbelkabinet lijkt weer een beetje terug. N-VA blijft achter Bacquelaine staan. “Werken moet meer lonen dan niet werken”, aldus de partij.

Het eerste lijk uit de kast van het Zomerakkoord is een feit.