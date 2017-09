Goksites eisen half miljoen van minister Geens

De goksites vinden dat de overheid zich niet houdt aan een gerechtelijk bevel om bepaalde gokspellen van concurrent Ladbrokes aan banden te leggen. Ze vragen daarom een dwangsom van 500.000 euro van justitieminister Koen Geens.

Virtuele weddenschappen: daar draait de hele twist om. Bij zulke weddenschappen zet de speler geld in op een compleet fictieve wedstrijd, zoals de Rode Duivels tegen de nationale voetbalploeg van Afghanistan. De uitkomst van het spel hangt niet af van de kwaliteiten van de teams, maar van de cijfergenerator in het spel en is dus – nog veel meer dan bij echte wedstrijden – volledig onvoorspelbaar. De weddenschap kan zowel online gebeuren als in een gokkantoor.

Als minister van Justitie is Koen Geens (CD&V) bevoegd voor de controle op de goksector. In juli sprak hij zich nog fel uit tegen die virtuele weddenschappen. “Ze zijn zeer verslavend en hebben bijna niets meer te maken met wedden op sport­wedstrijden.” Maatregelen zoals een controle op leeftijd en identiteit moeten de toegang tot het gokspel beperken.

Het gokbedrijf Ladbrokes, dat in ons land ongeveer de helft van de 600 gokkantoren in handen heeft, biedt zulke virtuele weddenschappen aan. Tot voor kort had het daarvoor zelfs een vergunning van de Belgische overheid. Maar concurrerende gok­sites, meer bepaald de bedrijven achter bet333.com en casinobelgium.be, trokken daartegen naar de rechtbank met de vraag de Belgische Staat te verplichten die vergunning in te trekken.

Geen vergunning meer

De goksites kregen gelijk van de rechter. Sinds afgelopen juli mag Ladbrokes zulke spelletjes offi­cieel niet meer aanbieden.

Maar volgens de goksites is daarmee de kous niet af. Ze zijn van mening dat de vergunning die de Belgische Staat en de Kansspelcommissie hebben ­ingetrokken, enkel slaat op de virtuele weddenschappen in de wedkantoren zelf.

Online kan Ladbrokes die weddenschappen dus blijven aanbieden, wat het ook doet. Volgens onze informatie zouden er in de gokkantoren nog altijd machines staan waar kan worden gewed op de omstreden spelletjes.

In zijn vonnis legt de rechter de Staat ook een dwangsom op van 10.000 euro voor elke dag waarop de vergunning voor Lad­brokes blijft bestaan. Omdat de goksites merken dat Ladbrokes de virtuele weddenschappen blijft aanbieden en vinden dat de overheid niet ingrijpt, eisen ze 500.000 euro van Geens.

“De Belgische Staat heeft gedaan wat het vonnis oplegt”, reageert de woordvoerster van Geens. “We zijn die dwangsom dus niet verschuldigd.”

Ladbrokes reageerde gisteren niet op een vraag om commentaar.