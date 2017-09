Jongeren stellen eerste job niet langer uit

Nog even afwachten, wat bijstuderen of dan toch maar die wereldreis? Niet echt. Jongeren stellen hun zoektocht naar een eerste job niet langer meer uit.

Het overgrote deel van de afgestudeerden kiest ervoor zich op de arbeidsmarkt te storten. 88 procent geeft namelijk te kennen op zoek te zijn naar zijn of haar eerste job. Een kleine 8 procent van de gediplomeerden zal het komende academiejaar verder studeren en 4 procent neemt even een pauze. Dat blijkt uit een rondvraag van rekruteringsspecialist Hays bij iets meer dan 250 Belgische afgestudeerden.

Twee redenen

Het is een opvallende vaststelling. Enkele jaren geleden was er nog een trend dat jongeren alsmaar langer studeerden. Maar vandaag zijn ze in plaats daarvan dus blijkbaar al toe aan die eerste job. Robby Vanuxem, managing director van Hays België, ziet twee verklaringen: “Een eerste is dat jongeren beseffen dat langer studeren ook betekent dat ze later langer actief zullen zijn op de arbeidsmarkt.”

Al lijkt er daarnaast ook een andere reden te zijn. “Een tweede hypothese is dat jongeren weer voelen dat ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt”, weet Vanuxem. “De arbeidsmarkt wordt in steeds meer sectoren weer kandidaat-gedreven. De vraag naar gekwalificeerd personeel neemt in elke sector toe. Werkgevers moeten daarom zorgen dat ze aantrekkelijk zijn voor kandidaten, want er wordt gevochten om talent.”

