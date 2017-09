Michelle Obama, Blue Ivy en Serena Williams brengen bijzonder eerbetoon aan jarige Beyoncé

Beyoncé is zopas 36 geworden en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Zelf stak ze ook een handje toe, want ze lanceerde een website met daarop een reeks portretten van bekendheden die net zoals Queen B gekleed zijn in de video 'Formation'. Onder meer Michelle Obama, Serena Williams en Blue Ivy lieten zich overhalen.

Een zwart-witfoto met hoge hoed en brede rand, lange vlechten en indrukwekkende juwelen. De vrouwen op de foto's op haar website zijn haast onherkenbaar, maar dankzij de namen eronder weten we dat het om klinkende namen gaat. Allen brengen ze een bijzonder eerbetoon aan Beyoncé voor haar 36ste verjaardag. Onder meer haar mama Tina, haar ex-collega's bij Destiny's Child, Serena Williams (foto 2) en dochtertje Blue Ivy kruipen in de huid van hun bekende dochter, vriendin en mama.

Opvallend is echter dat ook Michelle Obama (foto 1) hieraan heeft deelgenomen. Ook al zijn de twee al lang bevriend en trad Beyoncé zelfs op tijdens de eedaflegging van Barack. In het verleden heeft Michelle bovendien nooit haar bewondering voor de superster onder stoelen of banken gestoken en dus kon ze ook nu blijkbaar niet ontbreken.

Ook haar man JAY-Z droeg zijn steentje bij en liet het publiek tijdens een van zijn concerten 'Happy Birthday' zingen voor zijn jarige echtgenote. Ondertussen keek Beyoncé om zich heen en zag dat het goed was.