Poetin waarschuwt: “Nieuwe sancties voor Noord-Korea kunnen leiden tot wereldwijde catastrofe”

“Zwaardere sancties opleggen aan Noord-Korea is nutteloos.” Dat heeft Vladimir Poetin dinsdag gezegd. De Russische president zei ook dat het “opdrijven van de militaire hysterie” kan leiden tot een wereldwijde catastrofe.

OVERZICHT. Welke landen hebben kernwapens? Hoeveel zijn dat er? En hoeveel schade kunnen ze toebrengen?

Noord-Korea claimde zondag een succesvolle test met een waterstofbom die op een intercontinentale ballistische raket kan worden geladen. Het was de zesde nucleaire test van het communistische regime sinds 2006, en de meest krachtige tot nu toe.

Rusland veroordeelt weliswaar die tests, maar “teruggrijpen naar om het even welke sancties is in dit geval nutteloos en niet efficiënt”, aldus de Russische president dinsdag na een top van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) in China. “Nog meer sancties voor het nucleaire programma zal niets veranderen aan het leiderschap in Noord-Korea. Integendeel, deze militaire hysterie zal alleen leiden tot menselijk lijden op grote schaal, tot een wereldwijde catastrofe.”

Poetin zegt dat een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Moon Jae-In een akkoord hebben afgesloten over een groter laadvermogen voor hun ballistische raketten.

Eerder op de dag had de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, ook al gezegd dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un “om oorlog smeekt”. De Verenigde Staten zijn daar niet op uit, zei ze. “Maar ons geduld is niet oneindig.”

EU als bemiddelaar

Ook volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) moet er in de spanningen rond Noord-Korea gezocht worden naar een diplomatieke en niet naar een militaire oplossing. In zo’n diplomatieke oplossing is niet alleen een cruciale rol weggelegd voor China, maar ook de Europese Unie kan een rol spelen, bijvoorbeeld als bemiddelaar. Dat heeft Reynders dinsdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Foto: photo news

De oplopende spanningen rond Noord-Korea zijn volgens Didier Reynders “zeer gevaarlijk”. Maar een militaire escalatie is volgens de MR-minister geen oplossing. Hij pleit voor meer sancties tegen Noord-Korea en voor een diplomatieke oplossing.

Zo’n diplomatieke oplossing kan er echter enkel komen “met een echte samenwerking met China”. Minister Reynders ziet op dat vlak wel wat beweging. “Er is een verandering in China. Kijk naar hun reacties van de voorbije uren. Je merkt een veroordeling van Noord-Korea. Hopelijk worden die woorden de komende dagen ook omgezet in acties”, aldus Reynders.

Voorts denkt de minister van Buitenlandse Zaken dat de Europese Unie een rol van bemiddelaar kan spelen in het conflict. Als een gesprek tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten of China onmogelijk is, kan de EU misschien optreden als meer neutrale en bemiddelende gesprekspartner, suggereert Reynders. De MR-minister verwijst naar de rol die de EU in het verleden gespeeld heeft in de gesprekken rond het Iraanse kernprogramma.

