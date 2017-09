‘Topdokter’ wordt voorzitter van Europese Pijnfederatie

Pijndokter Bart Morlion, die te zien zal zijn in het komende seizoen van het Vier-programma ‘Topdokters’, word woensdag 6 september officieel aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Europese Pijnfederatie EFIC. Dat laat de organisatie dinsdag weten in een persbericht.

De 53-jarige Morlion neemt de functie over van de Brit Chris Wells in het Deense Kopenhagen, waar de Europese Pijnfederatie haar tweejaarlijkse congres houdt.

Morlion is het huidige hoofd van het Leuvens algologisch centrum en het pijncentrum van UZ Leuven in Pellenberg. Als klinisch professor geeft hij ook les over pijnbestrijding aan de KU Leuven en meerdere hogescholen.

EFIC is een multidisciplinaire professionele organisatie die zich bezighoudt met pijnonderzoek en behandeling en bijna 20.000 leden uit heel Europa telt. Morlion werd al in 2014 verkozen tot de toekomstige voorzitter ervan, en zal aanblijven tot de raad van bestuur van de organisatie in 2020.

“Relatie tussen zorgverleners en patiënten versterken”

“Als voorzitter van EFIC is het mijn ambitie om de relatie tussen zorgverleners en patiënten te versterken”, zegt Morlion over zijn aanstelling. Dat hoopt hij te doen door de educatieve activiteiten van de organisatie te verstevigen en meer actieve pijnartsen te rekruteren om zich in te zetten voor de Europese Pijnfederatie.

In het komende seizoen van ‘Topdokters’ is hij een van de specialisten die worden gevolgd. “Ik hoop dat de kijkers inzicht krijgen in de complexiteit van pijn en de kracht van het brein op de pijn. De kijkers zullen merken dat chronische pijn zeer dramatische gevolgen kan hebben voor de patiënt en dat een simpel pilletje of spuitje meestal weinig soelaas biedt”, aldus Morlion over zijn deelname aan het programma.