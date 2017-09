De vrouw in het roze die mogelijk het einde van de wereld zal moeten aankondigen

Als het ooit tot een allesverwoestende oorlog komt met Noord-Korea, weten we nu al wie dat nieuws zal mogen meedelen aan de bevolking van het land. Ri Chun-hee natuurlijk, de 74-jarige vrouw in het roze die alle belangrijke nieuwsuitzendingen presenteert op de nationale omroep.

Chun-hee mag zich een vertrouwelinge van president Kim Jong-un noemen en is naar verluidt de enige nieuwslezeres die de president echt vertrouwt. Ze is het meest prominente gezicht op de fel gestuurde Noord-Koreaanse nationale televisiezender en verschijnt op haar 74ste nog elke keer op het scherm wanneer het volk ingelicht moet worden over een belangrijke gebeurtenis. “De presentatrice van het volk”, wordt ze genoemd - zeg maar de Martine Tanghe van Noord-Korea - en steevast draagt ze roze outfits op tv.

Dit weekend was ze nog eens op televisie. “De test met de waterstofbom die op onze intercontinentale ballistische raket geplaatst wordt, was een perfect succes”, zei ze. “Een heel betekenisvolle stap in het afwerken van ons nucleaire wapenprogramma.”

Foto: AFP

Ontslagrondes

De nieuwslezeres werd geboren in een arme familie in 1943 in het Zuidoosten van Noord-Korea. Ze studeerde podiumkunsten aan de Universiteit van Pyongyang en begon in 1971 aan een lange televisiecarrière. Al drie jaar later was ze het hoofd van de nieuwslezeressen bij KCTV, de Noord-Koreaanse nationale omroep.

Tussen het presenteren door overleefde ze meerdere ontslagrondes en ze zag ook meerdere collega’s verdwijnen door politieke inmenging en de gevolgen daarvan.

Melodramatisch

De melodramatische manier waarop ze het nieuws presenteert, leverde haar bewondering op van Kim Jong-un. Dat is erg belangrijk om te kunnen overleven in het meest brutale regime dat Noord-Korea ooit gekend heeft. Zo zeggen experts toch.

Ze slaagt er telkens in om haar sérieux te bewaren op de televisie, al begon ze ooit wel wat te huilen toen ze het overlijden van president Kim Il-sung moest aankondigen, en vervolgens ook nog de dood van diens zoon en opvolger Kim Jong-il.

Foto: if

Gepensioneerd

Chun-hee ging in 2012 officieel met pensioen. Doorheen het jaar is ze dus niet op tv te zien en steekt ze haar tijd voornamelijk in het opleiden van nieuwe presentatoren, behalve als er echt een belangrijke mededeling gedaan moet worden. Dan staat ze paraat. “Door die belangrijke mededelingen te doen, groeide haar aanzien”, schreef het staatsblad Chosun Monthly in 2009. “Wanneer Ri het nieuws of een mededeling brengt, bibberen de vijanden uit vrees.”