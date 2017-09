Waarom Nieuw-Zeeland als beste land van Oceanië nog voor WK-ticket moeten spelen tegen topland als Argentinië

De Nieuw-Zeelandse voetballers zijn nog één horde verwijderd van het WK in Rusland. De ‘All Whites’ waren in de finale van de kwalificatiereeks in Oceanië over twee duels veel te sterk voor de Salomonseilanden (8-3). Nieuw-Zeeland strijdt in november in een play-off met de nummer vijf van Zuid-Amerika om één WK-ticket. Momenteel neemt Argentinië daar de vijfde plek in.

De ploeg van de Engelse bondscoach Anthony Hudson had afgelopen week voor eigen publiek in Auckland het eerste duel met de Salomonseilanden al met 6-1 gewonnen. De return eindigde dinsdag in het broeierige Honiara op 2-2.

#WCQ | FT

Solomon Islands 2-2 (3-8 agg) New Zealand

The hosts come from two down but @NZ_Football ease throughhttps://t.co/SpQDWJHJUY pic.twitter.com/JsgkXBw0O2 — #WCQ (@FIFAWorldCup) 5 september 2017

Nieuw-Zeeland was twee keer van de partij op het WK, in 1982 en 2010. Het is echter nog niet zeker van een derde deelname. Er wachten nog immers play-offs tegen de nummer vijf van Zuid-Amerika.

Met nog drie speeldagen af te werken neemt Argentinië daar de vijfde plek in maar het kan nog vele kanten uit. Messi en Co. hebben 23 punten, evenveel als Chili maar met een slechter doelpuntensaldo. Peru en Paraguay hebben elk 21 punten. Brazilië is al zeker van de kwalificatie en voorlopig mogen ook Colombia (25) en Uruguay (24) naar Rusland.

Waarom nog play-offs als beste land van continent?

Maar hoe komt het dat het beste land van een continent nog play-offs moet spelen tegen de nummer vijf van een ander continent?

Het wordt meteen duidelijk wanneer je de concurrenten van Nieuw-Zeeland overloopt: Fiji, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, Tahiti, Vanuatu, Amerikaans-Samoa, Cookeilanden, Samoa en Tonga zijn nu niet meteen de grootste voetballanden. Om te vermijden dat zo’n landen wél een plekje krijgen op het WK terwijl grootmachten uit sterkere continenten sneuvelen in concurrentie met sterke buurlanden, werden de play-offs ingevoerd met Zuid-Amerika.

En wat met Australië?

Een opvallende afwezige in dat lijstje van Oceanië is natuurlijk Australië, het grootste en bekendste land van het continent. Australië was van 1966 tot 2006 meestal oppermachtig in Oceanië door de geringe tegenstand van de overige landen in die regio. In 2006 besloten ze de overstap te maken naar de Aziatische bond: zo wilden ze meerdere wedstrijden op hoger niveau spelen, ook het Australisch spelniveau opkrikken wat er dan weer voor moest zorgen dat het land zich nog vaker kon plaatsen voor het wereldkampioenschap. Momenteel staan ze in Groep B op een met Saoudi Arabië gedeelde tweede plaats achter Japan.