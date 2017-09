Lego schrapt wereldwijd 1.400 banen

De Deense speelgoedmaker Lego gaat wereldwijd 1.400 van de 18.200 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf, dat kampt met een dalende omzet en winst, dinsdag aangekondigd. Na de snelle groei van Lego is het bedrijf te “complex” geworden, klinkt het.

De omzet in de eerste zes maanden van het jaar ging er 5 procent op achteruit, tot 14,9 miljard Deense kroon. De winst zakte 3 procent tot 3,4 miljard kroon. “We zijn ontgoocheld door de daling in onze traditionele markten en hebben stappen genomen om er iets aan te doen”, zo verwoordde voorzitter Jorgen Vig Knudstorp de beslissing.

Ondanks meer uitgaven voor marketing kampt Lego met een afzwakkende groei in onder meer de VS. Ook aan de top rommelt het. Lego trok op 1 januari een nieuwe topman aan: chief operating officer Bali Padda nam het roer over van Knudstorp, die voorzitter werd. Maar op 1 oktober, na amper acht maanden, moet Padda al baan ruimen voor Niels Christansen.

Lego, dat wordt gecontroleerd door de Deense miljardairsfamilie Kristansen, wil de meeste van de 1.400 banen tegen eind dit jaar schrappen. Lego is de voorbije vijf jaar gegroeid en daarbij is een “steeds complexere organisatie” ontstaan, klinkt het bij de Deense producent van bouwsteentjes. Die complexiteit zorgt nu voor een rem op de groei. “Daarom hebben we op de reset-knop geduwd voor de hele groep. Dat betekent dat we een kleinere en minder complexe organisatie zullen bouwen dan we vandaag hebben.”