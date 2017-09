Middenvinger in interland zorgt voor commotie in Engeland: “Was naar ploegmaat, niet naar ref”

Engeland staat in groep F nog wat steviger aan de leiding na de 2-1-zege tegen Slovakije. Toch staat Engeland in rep en roer want lieveling Dele Alli riskeert een zware schorsing. Reden? Zijn middenvinger.

Na de interland was er heel wat commotie ontstaan over Dele Alli, die op het einde van de interland duidelijk zijn middenvinger op stak.

Meteen gingen alle alarmbellen af want de FIFA kan niet lachen met dergelijke incidenten en de 21-jarige speler van Tottenham riskeerde plots een (fikse) schorsing. Een middenvinger richting scheidsrechter kan immers drie speeldagen schorsing opleveren, waardoor hij de eerste match op het WK zelf dreigde te missen. Hij haastte zich dan ook op Twitter om duidelijkheid te scheppen over het “incident” en benadrukte dat de vinger niet bedoeld was voor de scheidsrechter:

“Voor alle duidelijkheid: het gebaar van vanavond was een grap tussen mij en mijn goede vriend, Kyle Walker! Excuses voor de ophef die ik heb veroorzaakt!”

Just to clarify, the gesture tonight was a joke between me and my good friend Kyle Walker! Apologies for any offence caused! Great win 2nite — Dele (@dele_official) 4 september 2017

De beelden lijken Alli ook gelijk te geven maar het kwaad was al geschied. Officieel hebben de UEFA of de FIFA nog niet gereageerd maar ook bondscoach Gareth Southgate ging er achteraf even dieper op in: “Ikzelf heb het niet gezien, maar ik ben er van op de hoogte gebracht. Kyle en Dele waren tegen elkaar bezig en Dele maakte een gebaar naar Kyle. Ik weet niet waar het over ging maar de twee hebben een vreemde manier van communiceren”, besloot Southgate, die wel van plan was om Alli duidelijk te maken dat hij dergelijke gebaren in de toekomst beter achterwege laat.