Vergeet Paul de Octopus, deze juffrouw gaat (op hoogst originele wijze) de winnaar van het WK voorspellen!

Curvy Suzy Cortez, de winnares van de prestigieuze verkiezing “Miss Bumbum 2015”, heeft een contract getekend bij Playboy om te fungeren als hun mascotte voor het WK voetbal volgend jaar in Rusland. Dat vierde de Braziliaanse door haar fans te trakteren op een voetbal-geïnspireerde fotoshoot. Sterker nog: volgens Suzy zal haar voluptueuze achterste beter doen dan Paul de Octopus, het “dierenorakel” dat verschillende resultaten correct voorspelde in 2010. “Mijn kont zal het nieuwe WK-orakel zijn”, aldus het model. “Ik hoop dat het Brazilië geluk brengt!” Hoe ze dat zal doen? Door haar billen te schilderen in de kleuren van het team dat ze als winnaar voorspelt. In een ander interview liet Suzy ook al noteren dat ze “verliefd is” op Zabivaka, de mascotte van het WK. Ter bewijs liet ze de Siberische wolf toen bodypainten op haar lichaam...

Het model - een zelfverklaarde Barcelona-fan - veroorzaakte in het verleden al eens heisa in de voetbalwereld toen ze op sociale media begon te flirten met Lionel Messi... tot de speler en zijn toenmalige verloofde haar blokkeerden op Instagram.