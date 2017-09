OVERZICHT. Alles wat u moet weten over de Duitse verkiezingen

In december 2013 ging Merkel van start voor haar derde ambtstermijn als Duits bondskanselier. Komt er nog een vierde termijn? Dat zal eind september duidelijk worden. Dan trekken miljoenen Duitsers naar de stembus. Welke partijen strijden en welke thema’s zijn van belang? Wij zetten de belangrijkste zaken over die verkiezingen even op een rij zodat u meteen helemaal mee bent.

HOE WERKT HET? De Duitsers zullen stemmen voor de zetels in de Bundestag, het parlement van het land. In totaal gaat het om 598 zetels. De partij die de meeste zetels kan binnenhalen, probeert een coalitie te vormen. De leider van die partij, wordt Bondskanselier.

De helft van de zetels wordt gekozen via een lijst van lokale kandidaten die hun district vertegenwoordigen. De kandidaat die in elk district de meeste stemmen krijgt, krijgt de zetel in het parlement. De andere helft van de zetels wordt verdeeld op basis van het aantal stemmen dat ze over heel het land krijgen. Enkel partijen die nationaal gezien meer dan 5 procent halen, worden hierin meegeteld. De Duitsers brengen dus twee stemmen uit: een op die lokale districtslijst en een op een lijst van politieke partijen. Die manier van stemmen laat de kiezer toe zijn of haar stem te ‘splitsen’ tussen partijen. Zo kunnen ze dus voor de lokale lijst stemmen op een kandidaat van partij X, maar op de nationale lijst van partijen een stem uitbrengen voor partij Y.

De Reichstag, het Duitse parlementsgebouw Foto: EPA

HOE ZIET HET ER NU NOG UIT? Angela Merkel is momenteel nog Bondskanselier in Duitsland. Haar partij, de christendemocratische centrumrechtse CDU, heeft 309 zetels in de Bundestag. De voorbije vier jaar had de CDU een coalitie met de centrumlinkse partij SDP, de partij van Martin Schulz, die 193 zetels heeft. Die Linke en Die Grünen zitten in de oppositie.

WIE DOET MEE? Er zijn 42 partijen die kandidaten naar voor schuiven bij deze verkiezingen. Maar slechts zes partijen maken echt kans om zetels te halen in het parlement: de CDU/CSU, SPD, AfD, Die Linke, Die Grünen en FDP.

Voor huidige regeringspartijen CDU en SPD zijn respectievelijk Angela Merkel en Martin Schulz kandidaat om kanselier te worden.

WELKE THEMA’S SPELEN HET MEEST? Het belangrijkste thema is misschien wel de immigratie. De vluchtelingenproblematiek is in Duitsland een hot topic sinds 2015. Toen meer dan een miljoen migranten en vluchtelingen toekwamen in het Europese land. De populariteit van Merkel nam toen een duik, maar dat heeft zich intussen hersteld.

Binnen dat thema spelen onder andere familiehereniging, uitzettingen en grenscontroles een rol.

Merkel en Schulz Foto: AFP

Ook de klimaatverandering speelt mee, zeker nu Donald Trump de VS uit het klimaatakkoord van Parijs heeft gehaald. Ondanks Merkels inspanningen om de uitstoot van Duitsland te doen dalen, zijn de broeikasgassen van het land niet echt gedaald sinds ze aan de macht is.

Duitsland is een welvarend land met een goed welvaartsysteem. Het gaat ook goed met de werkloosheid, die zit op een laag punt. Maar er is ook sociale ongelijkheid in het land, en er heerst bij een aantal lagen van de bevolking ook armoede. Meer nog: het aantal mensen die leven onder de armoedegrens heeft zelfs recordhoogtes bereikt, ondanks dat het BBP (Bruto Binnenlands Product) van Duitsland blijft groeien. Schulz heeft de ongelijkheid als kernthema in zijn campagne naar voor geschoven.

In tijden van aanslagen op meerdere plaatsen in Europa, en ook een aanslag in de Duitse hoofdstad Berlijn eind vorig jaar, zijn ook veiligheid en terrorisme belangrijke thema’s. Het zijn zaken die in de hoofden van de mensen spelen. Zowel Schulz als Merkel belooft om meer agenten aan te nemen en om de Duitse veiligheidsdiensten te versterken.

WIE ZAL ER WINNEN? Als we de peilingen mogen geloven, dan begint Merkel eind september aan haar vierde ambtstermijn als Bondskanselier. De huidige peilingen geven haar en haar partij zo’n 35 procent. De belangrijkst tegenkandidaat voor Merkel is Martin Schulz. Zijn partij SPD hangt volgens de peilingen op zo’n 25 procent. De Duitsers lijken dus te zullen kiezen voor de stabiliteit van de huidige kanselier dan voor verandering.

EN WAT DAARNA? Na de verkiezingen zal de partij die de meeste stemmen haalde starten met het bouwen van een coalitie die meer dan 50 procent van de zetels heeft in de Bundestag. De winnende partij zal dus onderhandelen met andere partijen om een regering te vormen. Die onderhandelingen starten op 25 september.