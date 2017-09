Goed nieuws voor Carrasco: Simeone verlengt dan toch contract bij Atlético

Diego Simeone (47) heeft zijn contract als coach van Atlético Madrid verlengd tot 2020. Dat heeft de club van Rode Duivel Yannick Carrasco dinsdag bekendgemaakt.

Het vorige contract van Simeone zou in 2018 aflopen. De Argentijnse voormalige international traint de club uit de Spaanse hoofdstad sinds 2011, en groeide in geen tijd uit tot een clubicoon. Onder zijn bewind veroverde Atlético in 2012 de Europa League en in 2014 de Spaanse titel. Verder werden de Madrilenen in 2014 en 2016 runner-up in de Champions League. Ook de Europese Supercup (2012), Copa del Rey (2013) en Spaanse SuperCup (2014) verschenen op het palmares van ‘El Cholo’ als coach van Atlético.

Als voetballer kwam Simeone twee keer uit voor ‘Los Colchoneros’: van 1994 tot 1997 en van 2003 tot 2005. In het seizoen 1995-96 pakte hij er de dubbel titel-beker. Hij maakte in 2006 zijn debuut als trainer bij Avellaneda, daarna volgden passages bij River Plate, San Lorenzo de Almagro en het Italiaanse Catania. In juni 2011 tekende hij opnieuw bij Racing Club, waarmee hij een half jaar later tweede eindigde in de Apertura of openingscompetitie. Daarna keerde hij terug naar Atlético.