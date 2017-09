Zware tegenslag voor Van Persie bij terugkeer als international: kruisband gescheurd

Robin van Persie heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie ingescheurd tijdens zijn rentree bij het Nederlandse elftal. De 34-jarige spits raakte donderdag als invaller geblesseerd in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0). Onderzoek door de medische staf van zijn Turkse club Fenerbahçe bracht dinsdag de knieblessure aan het licht.

Volgens Fenerbahçe wordt de topschutter aller tijden van het Nederlands elftal (vijftig doelpunten in 102 interlands) momenteel behandeld. De club uit Istanboel zegt niets over een mogelijke operatie. De kans is groot dat Van Persie geruime tijd aan de kant staat. Zijn management wil vooralsnog niet reageren.

De Rotterdammer maakte in het Stade de France na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree bij Oranje.