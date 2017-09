Serge Gumienny stopt na 30 jaar als scheidsrechter. De 46-jarige Limburger kondigde dat zelf aan op Twitter.

“The Final Whistle. Een einde aan 30 jaar arbitrage. Thanks aan iedereen die mij gesteund heeft. Good luck for the future @BelgianReferees”, tweette hij.

The Final Whistle. Een einde aan 30jaar arbitrage. Thanks aan iedereen die mij gesteund heeft. Good luck for the future @BelgianReferees — Serge Gumienny (@SergeGumienny) 5 september 2017

Gumienny was jarenlang één van de topscheidsrechters van België. Deze zomer kwam hij samen met Luc Wouters, een andere oudgediende die meer dan geregeld een topwedstrijd floot, niet opdagen voor de jaarlijkse testen voor de refs omdat hij nog op vakantie was. Tijdens die testen bleek dat in totaal vijf scheidsrechters voorlopig geen wedstrijden mochten fluiten. Zij krijgen op 7 september een herkansing maar daar zal Gumienny dus niet meer aan deelnemen.