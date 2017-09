Divock Origi voorgesteld bij Wolfsburg: “Was toe aan nieuwe uitdaging”

Divock Origi draagt dit seizoen het shirt van VfL Wolfsburg. De 22-jarige aanvaller wordt door de Duitsers voor een jaar geleend van Liverpool, waar Origi weinig aan spelen toekwam. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelde hij dinsdag bij zijn voorstelling in de Volkswagen Arena.

Origi ondertekende na zijn succesvolle WK in Brazilië in de zomer van 2014 een contract van vijf jaar bij Liverpool. De Reds namen hem over van Rijsel en verhuurden hem meteen opnieuw aan de Franse club. De voorbije twee seizoenen kwam Origi voor Liverpool uit, maar vaak moest hij zich tevreden stellen met (korte) invalbeurten. Dit seizoen kreeg hij van coach Jürgen Klopp amper 9 minuten speeltijd, in de competitiematch tegen Watford. Bij Wolfsburg hoopt de 23-voudig Rode Duivel zijn carrière weer helemaal op het juiste spoor te krijgen.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Wolfsburg wilde mij er heel graag bij en hier heb ik een mooie kans om mij verder te ontwikkelen”, verklaarde Origi aan de verzamelde media. “Ik ken de Bundesliga en Wolfsburg. Ik kijk ernaar uit in Duitsland te kunnen spelen.” Origi krijgt bij de groen-witten het shirtnummer 14. “Het nummer op mijn rug is niet belangrijk”, zei hij daarover. “Wat wel belangrijk is, is succesvol te zijn op het veld.”

Jetzt kurz bei @SkySportNewsHD im Interview, dann startet die Presserunde mit @DivockOrigi. ?? pic.twitter.com/MiWW09XEfM — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 5 september 2017

Vorig seizoen trof Origi in 43 matchen voor Liverpool (alle competities) elf keer raak. Het seizoen daarvoor kwam hij aan tien goals in 34 duels. Hoe vaak hij de netten voor Wolfsburg hoopt te doen trillen, wilde de spits niet kwijt. “Ik heb mezelf een doel gesteld over het aantal goals dat ik wil maken. Maar ik heb de gewoonte om daar niets over te verklappen”, aldus de zoon van ex-prof Mike Origi. Om zijn integratie te bevorderen, is Origi overigens van plan Duits te leren. “Ik zal mijn vrije tijd gebruiken om de taal te leren”, klonk het nog.