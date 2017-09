Luk Wyns maakt film over promotie van Antwerp: “Tranen, kippenvel en verhoogde hartslag”

Luk Wyns maakte eerder naam als tv-maker met Crimi Clowns en vroeger ook Familie Backeljau maar is ook een fervente Antwerp-supporter. “The Great Old” promoveerde na dertien jaar weer naar de hoogste klasse en Wyns maakte daarover een heuse film: “Take Us Home”.

Wyns volgde twee jaar lang de club van dichtbij. “We hebben het mogen meemaken dat de club naar eerste klasse ging. Het is echt een inside view. De spelers vertellen wat er door hen heen ging toen ze beseften dat ze naar eerste klasse gingen”, vertelt Luk Wyns aan Radio 2 Antwerpen. “Enkele diehard fans hebben de film al gezien en er kwamen tranen, kippenvel en een verhoogde hartslag aan te pas.”

“Het is mijn eerste non-fictiefilm, maar toch heb ik al mijn trucjes van de fictie bovengehaald”, gaat hij verder. “Het is niet zomaar een montage van wat momenten met af en toe een interviewtje tussen. Je zit er echt helemaal in, je beleeft het helemaal terug mee. Je hoopt dat de bal erin gaat, of dat de keeper hem pakt. En ook de spelers en staffleden zijn erg openhartig, dat is toch erg uniek.”

“Het was een droom die uitkwam”, besluit Wyns, zelf ook een diehard supporter. “Ik ken nu al die spelers persoonlijk en een deel van hen zijn vrienden geworden. En ik weet dingen die andere mensen niet weten!” (lacht)

Take Us Home gaat op donderdag 5 oktober in première in Kinepolis Antwerpen.