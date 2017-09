"Hey psst psst": Wat als deze vier bekende mannen worden nageroepen als vrouwen?

Nagefloten worden op straat, in het kruis genepen worden op een festival of op weg naar huis de pas moeten versnellen omdat er een nare man opduikt. Het zijn allemaal verhalen die rechtstreeks uit de mond komen van de redactrices van Charlie Magazine, maar die voor heel wat vrouwen ongetwijfeld bijzonder herkenbaar zijn. Alleen hebben ze bij het magazine eens de rollen omgedraaid en vier bekende Vlaamse mannen net die verhalen laten vertellen. Het resultaat is pijnlijk absurd.

Onbewust houden heel wat vrouwen zich in als ze zich op straat begeven. Ze kleden zich soberder, wandelen niet door het park 's nachts naar huis of klemmen een sleutel tussen hun vuist voor je-weet-maar-nooit wat er kan gebeuren. Heel wat mannen zijn zich daar niet van bewust die constante dreiging waar vrouwen onder gebukt gaan en daarom vonden ze het bij Charlie Magazine eens leuk om die rollen om te draaien.

"We kwamen tijdens een redactievergadering tot de conclusie dat getuigenissen van vrouwen die worden lastiggevallen altijd opnieuw opduiken, maar we wilden dat eens op een andere manier brengen", vertelt Charlie-kapitein Jozefien Daelemans. "Als je alles optelt dan blijkt dat vrouwen zich onbewust almaar aanpassen aan allerlei situaties. Mannen moeten niet nadenken of ze beter een lange broek zouden dragen of of ze nu wel of niet een taxi zouden nemen, laat staan een foto nemen van de nummerplaat van die taxi."

Vier mannen

George Adindu, dj Faisal Chatar, comedian Michael Van Peel en acteur Rik Van Geel vertellen daarom de waargebeurde verhalen na zoals ze werden verteld door de redactrices van het magazine. "We wilden bewust vier verschillende mannen voor de camera halen, net omdat het ook vrouwen van alle slag en in elke leeftijdscategorie overkomt."

Het is verbluffend om te zien dat die woorden die we anders doodnormaal vinden als ze uit de mond van een vrouw komen, plots heel absurd klinken als een man ze vertelt. "Dat is net wat we wilden aantonen", besluit Daelemans.