Belg betaalt 23.500 euro voor Maserati met een crimineel tintje: een koopje of niet?

Rijden in een wagen waarmee een gewapende overval is gepleegd of die in beslag is genomen bij een drugsbende of oplichters. Het kan ons duidelijk niet zoveel schelen. De verkoopzaal van de federale overheidsdienst Financiën zat dinsdagochtend afgeladen vol met kooplustigen. Zo werd onder meer een Maserati verkocht voor 23.500 euro. Een koopje, maar eentje met risico’s.

Mercedessen, Audi’s, VW Golf, bestelwagens, motoren... Net geen honderd voertuigen die in de etalage van de Fin Shop van de FOD Financiën stonden, zijn dinsdag verkocht. Sommige zelfs voor maar enkele honderden euro’s.

Allemaal voertuigen die in beslag zijn genomen bij faillissementen of gerechtelijke onderzoeken. “De exacte afkomst van een voertuig of welke feiten er mee gepleegd werden, blijft geheim”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Maar op basis van het poeder dat nog op sommige autoruiten kleeft en afkomstig is van sporenonderzoek, kan je wel raden dat ze uit het criminele milieu komen.

Een Maserati die nieuw zo’n 110.000 euro kost, ging de deur uit voor ongeveer een vijfde van de prijs. “Voor die prijs is dat zeker een koopje. Als hij in goede staat is, natuurlijk. Maar je moet al een kenner zijn om te zien of de auto dat effectief nog waard is. Wat is zijn verleden en vooral: hoe lang heeft hij stilgestaan? Want een auto die stilstaat, verslijt bij wijze van spreken meer dan een auto die gebruikt wordt”, zegt Tony Verhelle van Autogids.

Veel meer dan dat de auto van het bouwjaar 2008 is, staat er vermeld niet in de catalogus van FOD Financiën. Hoe lang hij al niet meer gereden heeft, kan niemand zeggen. Een paar jaar is niet uitzonderlijk. Bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring van de FOD Justitie, waar alle in beslag genomen goederen worden geïnventariseerd en bewaard, zegt men dat een auto pas wordt vrijgegeven voor verkoop als de zaak is afgehandeld. Stel dat de eigenaar wordt vrijgesproken, zou hij anders zijn voertuig kunnen terugeisen. En aangezien justitie met een grote achterstand te kampen heeft, is het dus niet ondenkbaar dat de Maserati al een paar jaar aan de ketting ligt.

“In dat geval denk ik wel dat er een aantal onderdelen zullen moeten vervangen worden. Zeker de leidingen en de banden. Grofweg geschat: reken bij die 23.500 euro verkoopprijs nog minstens 10.000 tot 15.000 euro bij om de auto weer volledig in orde te zetten”, zegt Tony Verhelle.

Hetzelfde geldt voor de Hummer uit 2005 die dinsdag werd verkocht. Nieuw ongeveer 70.000 euro waard, nu van de hand gedaan voor 15.500 euro plus kosten. Opnieuw een koopje, op voorwaarde dat hij nog in goede staat is.

“De openbare verkoop bij de FOD Financiën heeft uiteindelijk 380.000 euro opgeleverd, twintig procent kosten inbegrepen”, zegt Francis Adyns. Kopers nemen de wagens wel mee in de toestand waarin ze zich bevinden. Dat betekent platte banden, krassen of blutsen inbegrepen.

‘Gofast’-teams

Opvallend in de verkoopzaal naast de Hummer en de Maserati: drie identieke Volkswagens Golf die zijn verkocht. “Wellicht gebruikt door een criminele bende”, zegt Adyns. ‘Go fast’-teams, zo noemt de federale politie ze. Een paar jaar geleden werd een drugsbende ontmanteld in het Brusselse die deze techniek perfect beheerste, zo bleek uit schaduwoperaties. Ze reden met identieke voertuigen en zelfs identieke nummerplaten om zo drugstransporten tussen Marokko of Nederland en ons land te organiseren.

“De eerste wagen rijdt voorop en kijkt of geen politiecontroles zijn. De andere wagen, meestal met een grote lading drugs aan boord, kan dan ongehinderd doorrijden. Vaak is er nog een derde voertuig dat, moest er toch plots politie opduiken, de aandacht van de agenten moet proberen af te leiden of het politievoertuig desnoods moet hinderen of zelfs blokkeren. Door identiek dezelfde voertuigen te gebruiken, weet de politie niet in welk voertuig de drugs zitten.”