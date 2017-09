Australië doet wat moet maar moet hopen op puntenverlies Saudi-Arabië om naar WK te mogen

De Australische nationale voetbalploeg heeft dinsdag in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland een nipte 2-1 zege geboekt tegen Thailand. De Australiërs klimmen in hun kwalificatiepoule naar de tweede plaats en moeten hopen dat Saudi-Arabië later op de dag in Jeddah niet wint van de al geplaatste groepswinnaar Japan om een rechtstreeks WK-ticket te veroveren.

In Melbourne opende Tomi Juric in de 69e minuut de score voor de thuisploeg. Pokkhao Anan (82.) zorgde bijna voor een anticlimax, maar Mathew Leckie (86.) hield de drie punten in Australië. Bij de Aussies stond Mat Ryan (ex-Club en Genk) tussen de palen en mocht James Troisi (ex-Zulte Waregem) invallen.

Japan is in de Aziatische kwalificatiegroep A al zeker van de groepswinst en gaat later op de dag nog op bezoek bij Saudi-Arabië, dat drie punten minder telt dan Australië. Winnen de Saudi’s, die een beter doelsaldo hebben dan de Australiërs, dan grijpt de ploeg van de Nederlandse bondscoach Bert van Marwijk het tweede rechtstreekse WK-ticket in deze poule. In dat geval spelen de Australiërs een play-off tegen de derde uit de andere Aziatische kwalificatiegroep. De winnaar van dat duel speelt vervolgens tegen het nummer vier uit de CONCACAF-groep (Noord- en Midden-Amerika & de Caraïben) voor een plek op het WK.

