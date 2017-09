Eden Hazard doet boekje open over Batshuayi en Courtois... maar krijgt meteen lik op stuk

Op de website van Chelsea doet Eden Hazard een boekje open over zijn ploegmaats die naast hem zitten in de kleedkamer: landgenoten Thibaut Courtois en Michy Batshuayi... Zo leren we enkele leuke weetjes maar Batshuayi gaf zijn kapitein meteen lik op stuk.

Wie is normaal als eerste op de club voor de training?

“Op dit moment ben ik dat of Thibaut, want soms beginnen de doelmannen vroeger of soms ga ik naar de fysio omdat ik terugkom uit blessure.”

Zijn ze netjes of slordig?

“We zijn allemaal ongeveer hetzelfde, Thibaut, Michy en ik. We houden niet van orde, we leggen overal dingen. We zijn niet zoals Azpilicueta!”

Vertel eens iets wat we nog niet weten over Michy en Thibaut ...

“Je moet Michy vragen over zijn liedje dat hij moest zingen toen hij voor het eerst bij Chelsea aankwam. Het was een ramp! Het enige probleem bij Thibaut is dat hij uit België komt maar dat hij meer in talen uit andere landen spreekt! Ik wil dat hij verandert en praat zoals ik. Maar het is geen probleem. Ik aanvaard dat!

Wat is jullie favoriete gespreksonderwerp?

“Voetbal. We praten altijd over voetbal.”

Wat is het beste om hen als buren te hebben?

“Het is goed omdat we vrienden zijn. We komen uit hetzelfde land, we spreken dezelfde taal en dus is het grappig. We kunnen grapjes maken over iets en we lachen elke keer. Dat is leuk, vrienden naast je hebben.”

Als je één ding zou veranderen, wat zou dat zijn?

“Ik wil gewoon dat Michy zijn haar verandert. En Thibaut moet stoppen met zijn schoenen onder mijn kluis te leggen, want elke keer zet hij zijn schoenen onder mijn plaats en ik vind dat niet leuk!”

Ik ben erg onder de indruk van...

“Om eerlijk te zijn, het Engels van Michy is veel beter dan voorheen, hij is veel verbeterd. En Thibaut, zoals hij alle talen spreekt - Engels, Frans, Spaans, Duits - dat is ongelooflijk.”

Houd je ook van hun muziek?

“Ja, we luisteren naar dezelfde muziek. Zoals Booba.”

En wat kan je over hun kledij vertellen?

“Voor Thibaut is het moeilijk, hij is te groot! Het is niet gemakkelijk om kleding te vinden die groot genoeg is. Michy houdt van stijl en kleedt zich graag als een rapper. Het is zijn eigen stijl, ik vind het niet leuk maar bij hem past het.”

Zien jullie elkaar ook buiten de club?

“Soms. We hebben al eens een barbecue gedaan bij mij thuis en de kinderen houden van elkaar, dus soms spelen ze samen in de tuin.”

Batshuayi: “Help de man...”

Ook Batshuayi las het artikel op de website en had zo zijn bedenkingen bij de opmerking van Hazard over zijn kapsel: “En dat zegt de man die al 57 jaar hetzelfde kapsel heeft... #dosomethingbro #shortquiff #lowfade #helptheman”