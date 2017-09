Refaelov blijft bij Club Brugge

Lior Refaelov zal niet getransfereerd worden naar Maccabi Tel Aviv. De Israëlische topclub deed een bod op Refaelov bij Club Brugge, maar dat was lang niet toereikend. De transferdeadline in Israël is vanavond om 19 uur.

Maccabi Tel Aviv kreeg te horen dat Club twee miljoen euro vraagt voor de 31-jarige Israëliër. Dat bedrag werd niet gehaalde. Zelf twijfelde Refaelov of de tijd rijp was voor een terugkeer naar zijn thuisland, omdat hij onder Leko niet langer zeker is van zijn stek. Refaelov, die vanavond met Israël tegen Italië speelt, ligt tot eind volgend seizoen onder contract