Standard-speler Junior Edmilson opgenomen in ziekenhuis

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De Braziliaanse winger Junior Edmilson (23) is dinsdag met maagproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat zijn team Standard weten op de clubwebsite.

Over de ernst van de problemen blijven de Rouches op de vlakte. “Een medische behandeling is momenteel aan de gang”, klinkt het.

Edmilson was vorig seizoen goed voor zeven goals en zes assists in 39 duels voor Standard. Dit seizoen maakte de linksbuiten een goal in vier competitiematchen. Standard ontvangt zondagavond (18u) op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League Charleroi. Of Edmilson dan weer beschikbaar is, is afwachten.

Met 4 op 15 staan de Luikenaars voorlopig pas twaalfde. Charleroi heeft net als Club Brugge nog het maximum van 15 punten.