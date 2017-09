Is dit het definitief einde van White Star? KBVB schorst voetbalclub

Brussel - White Star Brussel is geschorst van alle sportactiviteiten, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag. De club uit de tweede amateurreeksen - waar de controversiële John Bico de plak zwaait, moest voor maandag (12u00) de lonen van ex-spelers Jordi Belin en Leandro Bailly uitbetalen, maar is daar niet in geslaagd.

Doelman Belin en aanvaller Bailly stapten naar de Arbeidsrechtbank, omdat ze nog lonen eisten van John Bico en co. Op 20 april kregen de ex-spelers van White Star gelijk, waarbij de amateurclub veroordeeld werd tot het betalen van de verschuldigde bedragen. De KBVB legde de Brusselaars een ultimatum op, maar dat werd dus niet gehaald. Het volgende competitieduel tegen Stade Waremmien levert de Brusselaars daardoor een forfaitnederlaag op. White Star gaf ook al forfait in zijn eerste twee competitiewedstrijden, omdat de club niet over voldoende spelers beschikte. WSB heeft ook geen stadion meer.

Wanneer een club bondsschulden heeft, kan ze geschorst worden van sportactiviteiten. Als de schorsing langer dan drie speeldagen duurt, wordt de club uitgesloten uit de competitie en is het de Financieel Directeur van de KBVB die beslist of er overgegaan kan worden tot schrapping. Ook wanneer White Star deze bondsschuld inlost en dan nog een tweede keer op non-actief gezet wordt, komt de club in aanmerking om geschrapt te worden.