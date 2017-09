“Ik heb al kanker, nu ben ik ook een dopingzondaar.” Hoe het komt dat Philip Cracco plots zijn favoriete hobby niet meer mag uitoefenen

Ondernemer Philip Cracco, bekend van Rodania en ‘The Sky is the Limit’, moet sinds kort zijn grote liefde – de rally – links laten liggen. De Rallybond heeft hem geschorst na een positieve dopingtest. Maar Cracco schreeuwt zijn onschuld uit. “Een gevolg van de hormonentherapie die ik volg in mijn strijd tegen kanker.”

De 54-jarige Cracco is naast een drukbezet zakenman ook nog een verwoed rallyrijder. In The Sky is the Limit zie je hem weleens in prachtige oldtimers racen. Maar de West-Vlaming rijdt ook in de de ...