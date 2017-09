Belgische beloften zingen Brabançonne a cappella voor EK-kwalificatie

De Belgische voetbalbeloften namen het dinsdagavond in Leuven op tegen Turkije in een kwalificatiematch voor het EK U21 in 2019. Voor aanvang van de match werd uiteraard de Brabançonne gezongen. Maar opvallend: de Belgische jonkies zongen het nationale volkslied à capella. In het Frans en het Nederlands. U herkent onder meer Dion Cools (Club Brugge), Nany Dimata (Wolfsburg) en Siebe Schrijvers (Racing Genk).